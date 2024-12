Tabu espacial: por que astronautas são proibidos de fazer sexo no espaço?

A tese argumenta também que a vida nos habitats espaciais pode impactar as funções reprodutivas e sexuais dos astronautas, restringir a privacidade, impor novos protocolos de abstinência e higiene íntima, além de aumentar os riscos de conflitos interpessoais. Apesar disso, dizem que pouca atenção está sendo direcionada à questão sexual no espaço.

Daí a proposta para o desenvolvimento de um novo campo de estudos, a chamada sexologia do espaço. "Para avançarmos, as organizações da área devem parar de evitar os tópicos sexuais e reconhecer por completo a importância do amor, do sexo e das relações íntimas na vida humana", escreveram os cientistas em texto conjunto publicado em setembro de 2021, no periódico online científico "The Conversation".

Por serem do Canadá, os pesquisadores propõem que a agência espacial do país, a CSA, seja pioneira no desenvolvimento do tema, para que, assim, tal qual em Jornada nas Estrelas, possam "ir audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve".

Tabu na Nasa

O assunto é tópico polêmico na Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, por algumas razões. Uma delas é que a agência considera que a atividade sexual no espaço pode atrapalhar a harmonia da tripulação e, portanto, causar problemas na realização das missões.

Além disso, como uma agência pública que é financiada por verbas estatais, existe uma pressão de parlamentares conservadores para que os fundos não sejam investidos nesse tipo de estudo.