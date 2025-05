'Como uma bola de boliche': sonda soviética deve cair na Terra nesta semana

A missão era uma tentativa de alcançar o planeta Vênus, mas o equipamento falhou ao tentar sair da órbita terrestre. A camada superior da nave seria ejetada para abrir o paraquedas e liberar tanto a antena quanto os instrumentos. Ao atingir a região conhecida como LEO (sigla em inglês para Órbita Terrestre Baixa), a espaçonave fez uma tentativa de transferência para Vênus. Segundo a Nasa, nesse momento a nave se desintegrou em quatro pedaços, sendo que dois permaneceram na LEO e decaíram em 48 horas.

Os outros dois pedaços —a sonda de pouso e a unidade de motor do estágio superior— entraram em uma órbita mais alta e lá permaneceram. Os cientistas acreditam que o objeto a caminho da Terra seja justamente a sonda de pouso.

Acredita-se que um mau funcionamento resultou na queima de um motor que não atingiu velocidade suficiente para a transferência para Vênus e deixou a carga útil nesta órbita elíptica da Terra. Nasa, sobre a nave da qual a sonda Cosmos 482 faz parte

Desde então, o equipamento era considerado como lixo espacial. Devido à falha, a sonda não conseguiu coletar dados que seriam transferidos como resultados da missão.

Desde 1962, o termo "Cosmos" passou a identificar as naves espaciais soviéticas que permaneciam na órbita da Terra, como a 482. De acordo com a Nasa, as missões soviéticas eram inicialmente colocadas na região LEO como uma plataforma de lançamento, com um motor de foguete e uma sonda acoplada. "As sondas eram então lançadas em direção aos seus alvos com uma queima do motor com duração de aproximadamente quatro minutos. Se o motor falhasse ou a queima não fosse concluída, as sondas seriam deixadas na órbita da Terra e receberiam a designação Cosmos", explica a agência em seu portal oficial.