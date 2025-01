Só milagre salva TikTok de ser banido dos EUA

Nem tem a ver com o humor dos congressistas. Em uma rara união, democratas e republicanos deixaram as diferenças de lado e aprovaram a lei para banir o TikTok em apenas sete semanas.

Notícia sobre venda mesmo só a especulação de que Elon Musk poderia comprar a plataforma —algo que porta-vozes do TikTok classificaram como "ficção"— e a proposta de Kevin O'Leary, criador do Shark Tank, e do bilionário Frank McCourt, ex-dono do time de basebol Dodgers.

Antes disso, naufragaram as movimentações de Microsoft, Oracle e Walmart. Muito porque as negociações foram motivadas pela primeira tentativa dos EUA de proibir o TikTok. Foi com Trump em 2021. Com a decisão derrubada na Justiça, não havia mais por que vender.

Fechar um acordo com a Bytedance é complicado.

Primeiro porque depende de uma autorização expressa de exportação da China.

Desde 2020, algoritmos de distribuição de vídeos curtos entraram na lista de tecnologias restritas que precisam ser autorizadas pelo governo chinês antes de serem vendidas a estrangeiros.