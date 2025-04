'Difamatório': por que Meta persegue livro de ex-diretora sobre o Facebook?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: A executiva que disse adeus; Zuckerberg e a 'energia masculina'; Best-seller irrita império das redes; Eleições 2026, Trump e Big Tech)

Sarah Wynn-Williams irritou os chefões da Meta ao lançar "Careless People" (Pessoas Descuidadas, em tradução livre), seu livro de memórias sobre seus dias como diretora de políticas globais do Facebok. Liderando a lista dos mais vendidos do jornal The New York Times, o livro conta bastidores da empresa comandada por Zuckerberg e como o poder político foi abraçado pela empresa.