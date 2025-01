Americanos trocam TikTok por outro app chinês: 'Nosso governo é racista'

O que vai acontecer com o TikTok após 19 de janeiro?

App não deve parar de funcionar do nada após 19 de janeiro. Pela lei dos EUA, os apps devem sair das lojas de aplicativo. As pessoas poderão utilizar o aplicativo normalmente: visualizar, baixar e publicar vídeos. A ideia é que com o fim da distribuição e atualizações das lojas, o TikTok mingue aos poucos.

Plano do TikTok é impedir o uso do app após a data e direcionar usuários para um site com informações sobre a proibição nos EUA. Mesmo sem ser obrigada, a companhia, segundo fontes da agência de notícias Reuters, quer ir além do que pede a legislação do país.

*Com informações da AFP