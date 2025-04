Explosão de ciberataques no Brasil camufla 'golpe dentro do golpe'

(Esta é a newsletter Tilt. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha)

A cada minuto, mais de um ataque para tirar do ar serviços digitais, sites e aplicativos no Brasil em 2024. No ano passado, o país sofreu uma explosão de ciberataques, com alta 26,6% em relação a 2023, segundo levantamento da Netscout, empresa norte-americana de segurança na internet.

Se essa onda estabelece o Brasil como quinto maior alvo global da bandidagem online, ela camufla outro movimento. Enquanto no resto do mundo, muitos dessas investidas para derrubar plataformas têm motivações políticas, econômicas ou sociais, aqui no Brasil a tática é usada para distrair o pessoal da segurança e impedi-los de notar algo bem mais sério acontecendo. É o golpe dentro do golpe.