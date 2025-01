Abstinência sexual, toalha caída, mão boba e vibrador: o lado +18 do BBB 25

Os momentos +18 do BBB 25

Abstinência de quê? Em conversa com Delma, Gracyanne confessou estar com uma abstinência de algo "que não podia fazer". "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui, querida! O resto é festa." Delma brincou com a influenciadora. "Pois segure, querida!".

Todo dia. Em outro momento, Gracyanne foi mais direta e comentou sentir falta de fazer sexo diariamente. Ela conversava com Thamiris, e confessou que gosta de transar todos os dias. Thamirsis brincou com a sister que alguns homens da casa estavam solteiros.

Vibrador no BBB? Em uma conversa na na academia, Vitória comentou que era "f*da não poder trazer um vibrador" para o programa. Gracyanne brincou que tentou levar o item para a casa e Thamiris disse que não teria coragem de usar.

João Pedro, do BBB 25, mostra demais Imagem: Reprodução/Globoplay

Descuido e nudez. João Pedro protagonizou o primeiro "acidente" de nudez da temporada. O goiano estava se trocando no quarto. Na hora em que abaixou a sunga sem a toalha, deixou suas partes íntimas à mostra. As luzes estavam apagadas no momento em que aconteceu.