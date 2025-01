Gracyanne reclama de falta de sexo no BBB 25: 'Gosto de transar todo dia'

Gracyanne Barbosa contou que está sendo falta de fazer sexo no BBB 25.

O que aconteceu

A musa fitness desabafou sobre o assunto nesta terça-feira (22). Ela conversava com Thamiris, e confessou que gosta de transar todos os dias.