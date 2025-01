Aline reproduz momento com Diogo no BBB 25, e Vitória reage: 'Gozei'

Com a ajuda de Vitória Strada, Aline reproduziu a forma que o brother estava em seu pescoço. Entregando uma riqueza de detalhes, a sister fez questão de beijar o pescoço da atriz para demonstrar.

Após sua encenação, a baiana foi questionada o que fez em seguida, mas Vitória roubou a cena ao responder: "Eu gozei aqui", disse a atriz, depois de ser alvo da simulação de Aline.

Ao seguir com sua explicação, a soteropolitana agarrou novamente a atriz, que se empolgou: "Nossa, gente! Faz tempo que eu não vejo um pescoço".

aline: ai ele fez assim *cheira pescoço da vitoria*

vitoria: ai eu gozei aqui



NAO GENTE A VITORIA pic.twitter.com/dROk8XDLFK -- ray (@itxsray) January 24, 2025

LIVES

