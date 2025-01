Após saída, Arleane fala de edredom no BBB 25 e admite: 'Rolou mão boba'

Primeiros eliminados do BBB 25 (Globo), Arleane e Marcelo participaram do Bate-Papo BBB (Globoplay) após a saída e comentaram se fariam edredom ainda na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Questionados sobre o assunto com perguntas do público, Marcelo confirmou. "Com certeza."