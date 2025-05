'Achei que não sairia sã': Vida exposta foi traumática, diz Camila Moura

Sou muito contida, pé no chão. Sei o valor de cada centavo e evito ficar gastando com futilidade. Agora, estou investindo em mim e no meu trabalho, porque se eu não acreditar no meu potencial, quem vai acreditar. Também fico feliz que as pessoas estejam me vendo como eu sou, como a Camila, não como a ex de alguém, como a pessoa envolvida em polêmica.

Além da carreira de influenciadora, Camila também está quer seguir a carreira de palestrante. "Já recebi muitos convites, mas estou analisando. Sendo muito honesta, estou meio insegura. Quero muito que a minha história ajude a inspirar outras mulheres, a inspirar empreendedoras".

E será que a Camila toparia uma experiência no BBB 26? Ela não descarta, mas também não se empolga. "Ficar presa sem poder tomar banho sem roupa, ficar vendo um monte de louco brigando, não sei... Acho que reality na minha vida teve o seu valor. Ajudou no que tinha que ajudar, agregou no que deveria agregar, mas acho que está bom de exposição nacional, já foi suficiente."