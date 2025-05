BBB 25: Globo demite Pipocas e só três escapam da degola; saiba quem

Eva Pacheco, que fez dupla com Renata e chegou a atuar em uma campanha para uma rede de farmácias ao lado da amiga, não despertou o interesse da ViU e perdeu o contrato.

"Ser convidada para esse time é mais que uma conquista, é um abraço na minha trajetória, nos meus sonhos e em tudo que estou construindo com tanta verdade. É uma honra fazer parte da ViU. Eu me sinto feliz, preparada e com o coração vibrando para tudo o que vamos construir daqui para frente", celebra a campeã, que já conta com 1,6 milhão de seguidores no Instagram.

Renata no dia da final Imagem: Reprodução/Globoplay

Segundo a Globo, Vinícius despertou o interesse da emissora por sua lealdade aos amigos, personalidade autêntica e jeito espontâneo.

Eu tenho me surpreendido a cada dia com essa nova fase que estou vivendo pós-BBB. O programa sempre foi o sonho da minha vida e todo o carinho que tenho recebido tem sido um sonho maior ainda. Celebro, também, este grande passo com a VIU, que me abraçou desde o primeiro momento assim que saí da casa. Só tenho gratidão a Deus e a todos que me acolheram com tanto amor. Darei meu máximo em todas as oportunidades e por todos que me amam. Vinícius Nascimento

Já a permanência de Aline no casting da agência da Globo se deu por causa dos inúmeros memes que protagonizou e viralizaram, além de ser a Pipoca com o maior número de seguidores nas redes sociais da última temporada.