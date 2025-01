Vitória reclama da proibição de vibrador no BBB e Gracyanne diz: 'Tentei'

Vitória Strada fez uma revelação inusitada nesta sexta-feira (24) na casa do BBB. Com os brothers, a atriz falou sobre usar vibradores dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O que rolou?

A sister estava na academia conversando com Gracyanne Barbosa, Thamiris e Aline. As confinadas conversavam sobre carinhos e prazer. "Aline está tentando se beijar porque não lembra mais o que é molhada", disparou Vitória. "Ela sabe que ela não é sonsa", respondeu Thamiris.