João Pedro se descuida e mostra partes íntimas ao tirar a sunga no BBB 25

João Pedro, participante do BBB 25, acabou deixando mostrar demais enquanto se trocava de roupa.

O que aconteceu

O goiano estava se trocando no quarto. Na hora em que abaixou a sunga sem a toalha, deixou suas partes íntimas à mostra. As luzes estavam apagadas no momento em que aconteceu.