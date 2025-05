Bia do Brás revela já ter faturado valor do prêmio do BBB: 'Graças a Deus'

Apesar de não ter vencido o BBB 24 (Globo), Beatriz Reis, 24, revelou já ter faturado na carreira o valor equivalente ao prêmio final do programa, de R$ 2,92 milhões.

O que aconteceu

A atriz festejou o fato de ter podido ajudar financeiramente os familiares com o dinheiro que conseguiu. "Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", filosofou ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Uma de suas maiores conquistas foi presentear o irmão com uma casa própria. "Dar o apartamento para o meu irmão foi muito importante para mim. Quando eu entrei no Big Brother Brasil, fui buscar realizar o meu sonho, mas o principal motivo era mudar a vida da minha família. Nós éramos muito humildes. Esse meu irmão morava de aluguel, trabalhava como motorista de aplicativo e, graças a Deus, também dei um carro para ele."