Davi Brito lança marca e leva 'rasteira' ao tentar lucrar com 'calabreso'

Davi Brito fez uma grande mobilização nas redes sociais para anunciar sua estreia no mundo dos negócios com o lançamento da marca DeGuê?, uma loja de roupas com estampas de memes que o campeão do BBB 24 atribui a si mesmo. O problema é que seu início na carreira de empresário já começou mal, e ele se viu obrigado a suspender a inauguração do negócio após se envolver em mais um caso judicial, com acusação de enriquecimento ilícito e "roubo" de propriedade intelectual.

O que aconteceu

A maior parte das peças colocadas no catálogo da loja de roupas de Davi trazia estampas com referências ao bordão "calma, calabreso", que ele ajudou a popularizar em sua participação no BBB 24. O problema é que a expressão foi criada pelo humorista Toninho Tornado, que registrou a marca no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no ano passado, e impede que qualquer pessoa lucre com sua obra sem o seu consentimento.

Davi, que é estudante de direito, não se atentou à necessidade de pedir uma liberação judicial ao criador do bordão e se apropriou dele. Imprimiu nas estampas de camisetas e blusas da DeGuê? diversas variações da expressão "calma, calabreso". As peças que seriam vendidas teriam 100% do lucro direcionado ao novo empresário.