BBB 25: Renata Saldanha diz que ainda não recebeu prêmio: 'Pix não caiu'

Renata Saldanha, campeã do BBB 25 (Globo), participou do Encontro hoje e afirmou que ainda não recebeu o prêmio milionário do primeiro lugar do programa. Ela faturou R$ 2,72 milhões quando superou João Pedro e Guilherme na final do reality, no último dia 22 de abril.

"O Pix ainda não caiu, mas de alguma forma a gente já conseguiu resolver e melhorar essa qualidade de vida", contou a Patrícia Poeta, quando foi questionada se já estava "vivendo como uma milionária".