Mateus provoca sisters no BBB: 'Está querendo me ver pelado?'

Mateus, sem perder o bom humor, respondeu a amiga. "Está querendo me ver sem roupa?".

Gracyanne Barbosa entrou na brincadeira. A ex do cantor Belo declarou sorrindo: "Eu quero!".

Empolgado com a brincadeira, Mateus decidiu entrar no clima e fez uma performance descontraída, simulando um strip-tease. Da piscina, as sisters acompanhavam a cena cantando animadas: "Ai, delícia". Logo depois, o arquiteto não resistiu e se juntou a elas, também mergulhando.

