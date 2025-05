Sem popularidade e sem publis, Pipocas do BBB 25 são dispensados da Globo

Os Pipocas do BBB 25 estão em contagem regressiva para um novo passo em suas carreiras pós-reality, mas por um motivo nada agradável: a maior parte do elenco de anônimos perderá seu vínculo de agenciamento artístico e comercial com a Globo na próxima semana. Sem popularidade e sem despertar o interesse de marcas relevantes para ações comerciais, eles deixarão de ser "globais" a partir da próxima quinta-feira, dia 8 de maio.

Splash teve acesso ao contrato de um dos Pipocas da atual edição e conversou com outros brothers sob a condição de anonimato, e as pessoas ouvidas afirmaram que o vínculo com a emissora se encerra na mesma data. E alguns não veem a hora disso acontecer.

Como a Globo passou a gerenciar a vida comercial e artística dos brothers desde o ano passado por meio da agência VIU Hub, oportunidades de trabalhos publicitários passaram a ser aprovadas exclusivamente pela emissora. O problema, para muitos, é que a tabela de preços intimida empresas de médio ou pequeno porte interessadas em investir na contratação dos ex-BBBs. E isso os impede de ganhar dinheiro com a fama conquistada no programa.