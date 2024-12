Jungkook reúne 20 milhões de pessoas em live; GOT7 anuncia volta em janeiro

Lisa anunciou as cinco versões de "Alterego", seu disco de debut que sai dia 28 de fevereiro. As versões representam personagens e são: Roxi, Vixi, Sunni, Speedi e Kiki.

Por falar em Lisa, ela fez o desafio de "Walkin On Water" com o Bangchan e com o Baby Wolfchan! Amamos essa amizade.

Saiu a lista do Splash com os melhores discos de K-pop do ano. Leia aqui.

Seventeen está no topo das turnês de artistas de K-pop que mais lucraram em 2024, com quase US$ 100 milhões (cerca de R$ 6,1 mi). A lista ainda tem Enhypen, TXT, Ateez, Twice, IU, IVE, NCT Dream, (G)I-dle e ITZY.