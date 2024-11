K-pop em choque: NewJeans emociona idols com discurso em premiação

No último fim de semana, o Korean Grand Music Awards foi palco de um momento que mexeu com toda a indústria do K-pop. O grupo NewJeans, um dos mais influentes da nova geração, emocionou fãs e idols ao receberem dois prêmios importantes: melhor artista (Top 10) e o prestigiado melhor artista "grand", um dos prêmios daesang mais cobiçados da música sul-coreana.

NewJeans gives an emotional speech today:



"NewJeans never dies!"pic.twitter.com/dfuWLoycr3 -- About Music (@AboutMusicYT) November 16, 2024

No discurso, as integrantes surpreenderam ao abordar diretamente as incertezas sobre o futuro do grupo. Sem saber o que vai acontecer na batalha entre Hybe e Ador, elas reafirmaram que com apoio dos bunnies, nome dado aos fãs, elas seguirão em frente.