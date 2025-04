Bain se torna 1º idol de K-pop de um grupo em atividade que assume ser gay

Um dos assuntos mais comentados —e com razão— no K-pop, na última semana, foi Bain, integrante do grupo JUST B e sua franqueza no palco ao contar para seus fãs que ele faz parte da comunidade LGBTQIA+. O grupo do cantor estava fazendo o último show da turnê norte-americana quando isso aconteceu, o que foi um alívio para muitos fãs que ficaram receosos de como a Coreia do Sul iria receber essa notícia.

Embora o K-pop beba muito da androginia e do fan service entre integrantes do mesmo grupo, fazendo com que os fãs consumam uma quantidade enorme de conteúdos de "ship"' (formação de casais), as coisas mudam bastante de configuração quando os idols são de fato gays e não apenas "fetichizados" como tal.

Por essa razão, até então, nenhum idol em atividade num grupo de K-pop havia admitido aos fãs ser gay, como Bain fez. O cantor não é o primeiro idol LGBTQIA+ a se assumir: Holland e Jiae, por exemplo, fizeram isso anteriormente. No entanto, Bain fez isso enquanto está promovendo com seu grupo, algo mais arriscado e corajoso.