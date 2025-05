Baekhyun: a trajetória do ex-EXO que está com malas prontas para o Brasil

Um dos maiores solistas do K-pop, Byun Baekhyun confirmou que passará pelo Brasil com sua nova turnê, "Reverie". Vocalista principal do EXO, Baekhyun saiu da SM em 2023 e abriu sua própria empresa, a INB100.

O cantor fará show único em São Paulo no dia 15 de junho no Vibra São Paulo. O anúncio da nova turnê chamou atenção dos fãs latinos, pois o Brasil vem logo após o primeiro show, em Seul. A expectativa para as primeiras apresentações é sempre maior pois tudo ainda é novidade —figurinos, setlist, VCRs, etc.