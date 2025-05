Hit orgânico: WOODZ chega ao topo dos charts 2 anos após lançar 'Drowning'

Momento Dramas

Imagem: U+ Mobile TV/Divulgação

"Rivalidade Amigável"

Com 16 episódios de 30 minutos, "Rivalidade Amigável" é um drama ideal para quem gosta de boas atuações, tensão, uma pitada de mistério e pouco tempo para enrolação (muita coisa acontece o tempo inteiro). Destaque para Hye-ri, atriz de renome na Coreia do Sul, que aceitou fazer um papel LGBTQIAP+ cheio de camadas, além da crítica ao sistema de ensino do país. A história é baseada em webtoon e vale muito a maratona. "Friendly Rivarly", 2025 | Criação - U+ Mobile TV | Elenco - Lee Hye-ri e Chung Su-bin | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

Imagem: TBS/Divulgação

"Parceira Suspeita"

O famoso K-drama de 2017 com Ji Chang-wook e Nam Ji-hyun ganhou uma adaptação japonesa, que está ainda no início --apenas dois episódios disponíveis. A série conta a história de um famoso promotor e uma estagiária de direito que têm suas vidas entrelaçadas por desentendimentos e acabam sendo obrigados a trabalhar juntos. Perfeita para quem gosta de haters to lovers. O problema? A original tem 40 episódios, e aqui teremos apenas 10. "Suspicious Partner", 2025 | Criação - TBS | Elenco - Yagi Yusei e Saito Kyoko | Onde - VIKI | País - Japão

Imagem: GMM25/Divulgação

BoysLove: "Boys In Love"

A GMMTV --maior canal de BLs da Tailândia-- vem trazendo cada vez mais a fórmula de seriados com diversos casais, testando as águas e a popularidade dos novatos, para ver se o público gosta ou não do par e da química que eles entregam. "Boys In Love" traz casais novos e cheios de potencial, sem grandes dramas e com aquele pano de fundo escolar que muitos fãs adoram acompanhar. Primeiro amor, primeiro beijo, crescimento pessoal, etc. "Boys In Love", 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Mick, Luke, Chokun, Aston | Onde - YouTube | País - Tailândia