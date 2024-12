K-pop: O que realmente está acontecendo com NewJeans, Ador e Hybe?

Segundo o texto, diversas tentativas de reunião com o grupo foram feitas, sem sucesso, e a Ador reforçou a esperança de estabelecer um diálogo franco com todas as integrantes. O comunicado foi encerrado com a frase: "nossas artistas NewJeans." Tenso.

HYBYE: integrantes dão tchau

As integrantes do grupo, por sua vez, parecem pouco preocupadas com a Ador. Elas já começaram a se despedir dos fãs no Phoning, aplicativo criado pela própria empresa para a comunicação do grupo.

Hanni e Minji usaram memes famosos, sugerindo de forma descontraída que estão realmente "vazando" dali. As postagens ganharam repercussão no X, no qual foram amplamente replicadas e viralizaram, sendo utilizadas pelos fãs como forma de protesto. Os Bunnies (como são chamados os fãs do grupo) têm demonstrado total apoio à decisão das artistas de deixar a Ador.