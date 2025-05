Live K-pop: Como a performance ao vivo pode mudar a recepção de um single

Na live de k-pop da adm do Universo K-pop (siga nosso canal aqui) e jornalista Camila Monteiro, temos o convidado Joshua Medeiros, cantor e produtor musical. O tema do mês é sobre a importância da performance ao vivo no K-pop e como ela modifica a percepção de um single que divide opiniões.

Katseye recentemente lançou o single "Gnarly" e dividiu opiniões. No entanto, após a primeira performance ao vivo do grupo, a percepção do público mudou e elas foram muito elogiadas. O vídeo de performance no Studio Choom já ultrapassou 6 milhões de visualizações.

A conversa foi dividida em seções: primeiro falamos sobre a mudança de opinião sobre "Gnarly", depois relembramos os grupos de k-pop que são famosos por serem excelentes performers, citamos os pontos importantes de uma boa performance e por fim conversamos sobre grupos que mereciam mais sucesso pelo talento e criatividade nas performances