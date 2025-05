SMTown 2025 comemora 30 anos da empresa com diversos grupos desfalcados

Embora não tenham conseguido se apresentar em Los Angeles por problemas no visto, os NCT WISH mostraram que são o futuro da SM no México, no dance break de "Wish"

Apesar de terem debutado recentemente, as novatas do Hearts2Hearts cantaram seu single "The Chase" e lidaram muito bem com o sapato da Jiwoo voando no meio da performance

JIWOO'S SHOE FLYED OFF DURING THE PERFORMANCE OF "THE CHASE" I CANTT#Hearts2Hearts #SMTOWN_LIVE_LA pic.twitter.com/fll4MHzPpE -- jiwoo pics (@picscjiwoo) May 12, 2025

A reunião SMTOWN é esperada por muitos fãs, mas os mais antigos sofrem com seus grupos favoritos "desmembrados". Red Velvet e EXO perderam vários no meio do caminho.