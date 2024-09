Batalha de gigantes: NewJeans solta o verbo contra HYBE

Outro momento importante da live foi quando elas tocaram no assunto dos vídeos de trainees que vazaram. "Essa foi a primeira vez que vimos o vídeo. Não entendo como uma empresa que devia nos proteger age dessa forma", comentou Haerin. A Source Music, em disputa com Hee-jin, soltou o vídeo de "Attention" e gerou mais controvérsia em relação ao caso.

O tom da live é bem triste, com todas elas de roupas escuras, visivelmente abatidas e cansadas. Aliás, é esse cansaço que motivou o vídeo; elas explicam que não aguentam mais não serem escutadas e, inclusive, exigem que Hee-jin retorne ao cargo em duas semanas, algo bem inédito para um grupo tão jovem. Vale lembrar que a integrante mais velha do grupo tem 20 anos.

No meio desse caos, chama também atenção a relação que elas possuem com Min Hee-jin, como se ela fosse uma espécie de deusa do grupo. Nessa batalha entre CEOs, comprar briga de empresários megalomaníacos não parece uma boa ideia, mas ainda assim é louvável a coragem de botar a cara a tapa em uma indústria que costuma colocar tudo para baixo do tapete.

Ador tem nova CEO no lugar de Hee-jin

Todo esse caos se intensificou, pois recentemente, no fim de agosto, a HYBE tirou Hee-jin do cargo de CEO e colocou Kim Joo-young, diretora da Ador, no seu lugar. Com isso, a empresa retomou as rédeas da subsidiária, o que não agradou em nada fãs e, principalmente, as próprias artistas, que possuem uma conexão enorme com Hee-jin (algo altamente discutível, mas que existe de qualquer forma). No papel, a ex-CEO segue como diretora interna da Ador e produtora principal do grupo, mas na prática, com tantos problemas ocorrendo, nada parece tão simples.

Jungkook defende NewJeans?