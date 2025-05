De calcinha rendada, Lisa do Blackpink faz estreia no Met Gala 2025

Lisa, da banda Blackpink, fez sua estreia no Met Gala nesta segunda-feira (5).

O que aconteceu

Lalisa Manoban ousou com um look da Louis Vuitton. A estrela do K-Pop usou uma calcinha rendada e um blazer estruturado preto.

Artista arrematou o look "all black" com uma meia-calça com as iniciais da grife. Embaixadora mundial da marca, Lisa desfilou pela primeira vez no evento de moda.