Estranhou dublagem de 'Senna'? Você pode estar vendo a série 'errado'

A série "Senna", da Netflix, traz uma particularidade: contar a vida do piloto brasileiro significa passar por uma série de acontecimentos e localidades que vão muito além do Brasil. A história de Ayrton Senna é cheia de personalidades que falam outras línguas, e isso impacta a produção.

Muita gente foi a redes sociais como o X estranhando algumas dublagens da série, seja pela qualidade, seja por ser estranho na versão com áudio 100% em português se perceber atores mexendo os lábios de um jeito e o que dizem ser outra coisa. Mas há um ajuste que desfaz a impressão.

Para quem não notou, há duas opções com áudios em português: a totalmente dublada - que muitas vezes é opção automática do cliente da Netflix -, mas também a "original". Esta segunda apresenta tudo do jeito que foi gravado: além do português, estão as falas na língua original dos personagens, como o inglês. Nesta versão, há legendas para os outros idiomas.