'Invencível': HQ que inspirou série do Prime Vídeo será lançada no Brasil

A publicação de "Invencível" começará no Brasil em março de 2025 e serão 25 edições mensais com as aventuras de Mark Grayson em um mundo no qual seu pai é o maior herói de todos os tempos. A editora também prometeu lançar em sua loja uma assinatura da coleção completa.

HQ de "Invencível" ganhará edição lançada pela Panini Imagem: Fábio Garcia/UOL