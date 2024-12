Produtor de 'Duna: A Profecia' promete momento grandioso em breve na série

O produtor prometeu haver um momento impressionante a ser exibido nos próximos episódios. "Não posso falar demais, mas é o momento do qual estamos mais orgulhosos", contou.

Travis Fimmel afirmou que, caso você não seja familiarizado com a trama original de "Duna", seja a do filme, ou a do livro, você pode começar assistindo à série.

Jade Anouka falou sobre as filmagens em Budapeste, capital da Hungria, e elogiou os locais nos quais as gravações aconteceram. "Quando você está filmando, não tem ideia de como vai ficar na tela. Sempre fico impressionado vendo os trailers e o tamanho dos cenários, a escala da série", completou Fimmel.

Foi exibido um vídeo o qual mostra detalhes da Bene Gesserit, a irmandade matriarcal do universo de Duna, que se destacam por suas habilidades psíquicas e biológicas.