Filme jogável? 'Indiana Jones' vira personagem de game; saiba tudo sobre

A indústria de games anda cada vez mais próxima de Hollywood, compartilhando tecnologias, atores e até mesmo franquias. Depois de "The Last of Us", "Fallout" e "League of Legends" irem para as telas, agora é a vez de um filme chegar aos games com "Indiana Jones e o Grande Círculo", que traz uma aventura original e interativa do explorador mais famoso do cinema.

O game foi um dos destaques do estande da Xbox na CCXP 24. No evento, três estações estavam disponíveis para os visitantes jogarem por 10 minutos, além de uma brincadeira que desafiava a memória do público. Splash curtiu meia hora do jogo e conversou com Jens Andersson, diretor de design do projeto.

No trecho disponível, assumimos o controle de Indiana Jones durante uma fase no Egito. O local é em uma vila à sombra das imponentes pirâmides, próxima ao rio Nilo. A trama é ambientada em 1937, entre os acontecimentos dos filmes "Caçadores da Arca Perdida" (1981) e "A Última Cruzada" (1989). Controlamos o explorador em primeira pessoa, e há bastante liberdade para conhecer a vila como bem entender —desde que você não se importe de ocasionalmente sair na mão com os soldados nazistas que ali estão instalados.