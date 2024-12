'O que não pode passar é o frio na barriga', diz produtor de 'Senna'

Senna

O projeto ficou 15 anos para sair do papel e contou com o apoio da família do piloto. "A gente tinha feito 'Carandirú', 'Bicho de Sete Cabeças', vários projetos que eles tinham ido super bem. Meu irmão e eu nos olhavam na cara um do outro víamos a necessidade de fazer um projeto que fosse a maior audiência do audiovisual brasileiro. Não sabíamos qual era, até chegarmos a ideia de fazer uma cena", contou Fabiano.

Primeiramente a gente ia fazer um filme, mas ele é muito caro muito grande, fora dos padrões e do ser brasileira. Com as plataformas de streaming chegando, e a história do Ayrton Senna ser tão grande no mundo inteiro, que a gente falou que poderia ser uma série, porque a gente poderia contar a história da vida dele e ainda lançar no mundo inteiro.

— Fabiano Gullane durante painel na CCXP 24.