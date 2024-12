Cláudia Abreu aprendeu a suturar e intubar para nova série: 'Muito intenso'

Cláudia Abreu, 54, é a protagonista de "Sutura", série médica que acaba de estrear na Amazon Prime Video, na qual ela interpreta a Dra. Mancini. Sua preparação foi além dos termos médicos, ela aprendeu a suturar e até a intubar.

A produção narra a história de dois médicos que iniciam um esquema de medicina ilegal. "Tem um segundo hospital clandestino funcionando em paralelo. É bem interessante esse tema, o desenvolver dessa turma. Ficamos muito concentrados, pensando o que vai acontecer no próximo episódio", afirma Vitor Búrigo no Plano Geral.

A série retrata cenas "perfeitas", segundo Búrigo, com cirurgias e cortes que deixam os espectadores "vidrados". "Dra. Mancini tem a medicina como uma bandeira de vida, uma premissa básica, ética, de salvar o paciente. Mas ela também tem as suas fraquezas", explica Claudia, no 10º Festival Pan-Amazônico de Cinema.