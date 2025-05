Transgressão de Ney Matogrosso é necessária, diz Jesuíta: 'Brasil é careta'

Vivemos num país careta. O Brasil é enorme, temos muitos estados e uma possibilidade de intercomunicação, mas ainda somos um país careta. E essa transgressão do Ney é uma necessidade; pedimos por um artista dessa forma, ali em 1970, no meio da ditadura militar.

Jesuíta Barbosa

Cannes tem mais um brasileiro

Novos filmes foram selecionados para o Festival de Cannes deste ano, e uma coprodução brasileira conseguiu espaço dentre 20 filmes selecionados, para receber 30 mil euros (mais de R$ 190 mil). . "O Riso e a Faca" será exibido na mostra paralela Un Certain Regard, que acontece de 13 a 24 de maio e elege um vencedor. Inclusive, em 2019, um brasileiro venceu essa mostra: Karim Aïnouz, com "A Vida Invisível".

O filme é assinado pelo português Pedro Pinho, mas contra com vários brasileiros na equipe, no elenco, na produção e até na "escolha do título", já que ele é homônimo a uma música do baiano Tom Zé. O longa acompanha Sérgio, um engenheiro ambiental que viaja para a África a fim de trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva.

Também se destacam as locações do longa, que foi gravado na Guiné-Bissau e no deserto da Mauritânia. "Tem vários brasileiros, então já estamos na torcida desta coprodução", diz o crítico de cinema Vitor Búrigo. "Parece bem interessante".