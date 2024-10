Cláudia Abreu e Humberto Morais estrelam thriller médico; veja trailer

Cláudia Abreu e Humberto Morais serão os protagonistas de "Sutura", nova série médica do Prime Video.

O que aconteceu

A série é um thriller médico e conta história de Ícaro (Humberto Morais), um incorruptível jovem da periferia de São Paulo. Recém-formado em medicina, ele não pode fazer a sua residência médica devido a uma dívida contraída durante a faculdade. Do outro lado está a dra. Mancini (Cláudia Abreu), uma cirurgiã de elite recém-saída de um trauma, atormentada por tremores nas mãos, que quer voltar a operar.

A única solução que encontram para resolverem seus problemas é atuar como médicos do crime. Com isso, eles dão início a uma perigosa vida dupla onde escapar pode se provar impossível. A mais recente adição à assinatura Amazon Prime vai estrar no próximo dia 22.