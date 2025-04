Prêmios Platino: Karla Sofía Gascón contorna climão e joga com brasileiro

O filme é assinado pelo português Pedro Pinho, mas contra com vários brasileiros na equipe, no elenco, na produção e até na "escolha do título", já que ele é homônimo a uma música do baiano Tom Zé. O longa acompanha Sérgio, um engenheiro ambiental que viaja para a África a fim de trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva.

Também se destacam as locações do longa, que foi gravado na Guiné-Bissau e no deserto da Mauritânia. "Tem vários brasileiros, então já estamos na torcida desta coprodução", diz o crítico de cinema Vitor Búrigo. "Parece bem interessante".

O longa se junta à lista deste ano de representantes brasileiros em Cannes, com "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho) e "Samba Infinito" (Leonardo Martinelli).

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.