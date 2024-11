'Crime por crime': como é 1º papel de Claudia Abreu em série fora da Globo?

O interessante é que você questiona: o que é o crime? É o lado estereotipado dos criminosos que estão à margem da sociedade, com armas na mão? Ou os crimes que acontecem no 'andar de cima' de um hospital? São várias as infrações que acontecem, e existe uma 'vista grossa'

Personagem de Claudia Abreu assume "vida dupla" na série. Adriana Mancini é uma cirurgiã de elite que sofre com tremores nas mãos, mas que volta a operar em um esquema ilegal. "A própria personagem já diz: crime por crime...", comentou a artista.

Mancini conhece Ícaro (Humberto Morais), um jovem recém-formado em medicina. "Ele está disposto a quase tudo para chegar onde deseja. [...] Ícaro não quer seguir o crime, mas as coisas na vida dele não são fáceis."

"Suruta" traz uma narrativa original, segundo o diretor Diego Martins. A abordagem ao universo médico é a única semelhança com outras séries de sucesso do segmento, como a norte-americana "Grey's Anatomy" e a obra brasileira "Sob Pressão", sucesso na Globo.