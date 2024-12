Provocador ou exagerado? 'Clube das Mulheres de Negócios' divide opiniões

Anna Muylaert reconhece que seu novo filme em cartaz, "O Clube das Mulheres de Negócios", tem dividido opiniões e gerado diferentes interpretações.

Em entrevista ao Plano Geral, a diretora do longa, que estreou nesta quinta-feira (28), diz que o projeto "incomoda". Na trama, os estereótipos de gênero são invertidos após uma crise do patriarcado em um mundo imaginário. Nele, as mulheres ocupam posições de poder e os homens são criados para serem submissos.