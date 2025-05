Na Mauritânia e com título de Tom Zé, filme brasileiro disputa em Cannes

Karla Sofia falou com a imprensa e, na opinião Flavia Guerra, que esteve no evento, conseguiu contornar bem o "climão" pós-polêmicas. Em janeiro, vários tuítes da atriz — a maioria entre 2020 e 2021— vieram à tona nas redes sociais, expondo ofensas ao Islã e ao movimento antirracista. "Depois de toda a situação, achei que ela fosse ficar quietinha, em um retiro, mas estava muito simpática, jogando... só não quis falar de outro assunto que não fosse o jogo".

Ela conseguiu fugir da raia, mas também não foi muito enquadrada. O pessoal pegou leve com ela, não teve um climão.

Flavia Guerra

Karla Sofía não quis conversar nem sobre o novo filme em que atua, "The Life Lift", de Vincent Gallo —segundo Flavia, um diretor também famoso por suas polêmicas. "Nenhum [filme dele] deixa a gente indiferente", diz.

