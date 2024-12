CCXP 24: Pabllo Vittar vai cantar em premiação de animes no Japão

Durante a apresentação dos novos animes da Crunchyroll no palco Thunder da CCXP 24, o vice-presidente do streaming Mitchell Burguer revelou que Pabllo Vittar será a atração brasileira do próximo Crunchyroll Anime Awards.

O que aconteceu

A cantora apareceu em um vídeo gravado contando como acompanha animes desde criança. "Na época eu chamava de desenho, hoje se chamam anime de desenho na minha frente eu bato", brincou a drag. Ela disse que assistia "Dragon Ball Z" na TV aberta.

Pabllo foi convidada para se apresentar no Crunchyroll Anime Awards. O evento será realizado em Tóquio no dia 25 de maio de 2025.