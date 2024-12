CCXP24: 5 dicas para aproveitar o maior evento da cultura pop

Vale lembrar que o evento contará com alguns concursos de cosplay! Além do Concurso Cosplay Master, que escolheu 12 finalistas, que disputarão o prêmio no último dia da CCXP, também acontecerão desfiles diários nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas no próprio evento.

Caso seu cosplay tenha armas falsas, é importante garantir que os acessórios são feitos de materiais leves, como papelão, espuma, plástico fino ou madeira falsa. O evento não permitirá nenhum objeto que possa causar danos corporais a terceiros.

Preparando a mochila

Para aguentar cerca de 9h de evento, é necessário uma grande preparação. Bolsa e mochilas podem ser essenciais para você carregar tudo o que precisa e ainda guardar todos os brindes adquiridos.

Uma dica de ouro é levar um tubo telescópio! Muitos estandes oferecem pôsteres, que poderão ser guardados de forma segura em um daqueles porta projetos.

Não se esqueça do carregador portátil! Esse eletrônico pode salvar vidas, ainda mais quando você passar horas fora de casa e estiver em um ambiente repleto de interatividade.