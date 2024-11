Globo terá novidades de 'Vale Tudo' e celebrará 100 anos na CCXP; veja

A Globo levará as apostas para sua programação de 2025 na 11ª edição da CCXP.

O que aconteceu

A emissora anunciou quais serão os destaques de seu estande de 1000m² no evento. O local terá ativações do "BBB", de séries como "Vermelho Sangue" e "Guerreiros do Sol", além do remake "Vale Tudo", a grande aposta para o horário da novela das nove.

A Globo confirmou um painel com novidades e informações inéditas de "Vale Tudo" para o dia 8 de dezembro, às 15h45. Já no dia 7, a emissora celebrará os 10 anos do Globoplay na CCXP. Artistas também participarão de bate-papos e meet & greet com o público.