Anya Taylor-Joy, Sandra Oh e outros: CCXP traz mais de 30 talentos

Paramount Pictures

Ben Schwartz, James Marsden e Tika Sumpter vêm para divulgar "Sonic 3". O cineasta Jeff Fowler e os produtores Neal Mortiz e Toby Ascher também marcam presença no painel.

Ben Schwartz, James Marsden e Jeff Fowler marcam presença na CCXP para divulgar 'Sonic 3' Imagem: Divulgação

Prime Video

Sandra Oh e Gillian Jacobs divulgarão a série "Invencível". As atrizes participarão de um painel sobre a série animada, que lança sua terceira temporada no próximo ano. Robert Kirkman, criador da obra, também estará no evento.