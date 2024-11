CCXP anuncia painel com atores e diretores de 'O Auto da Compadecida 2'

As atrizes Fabiula Nascimento e Virginia Cavendish, os diretores Flávia Lacerda e Guel Arraes, e João Suassuna, neto de Ariano, foram anunciados em painel exclusivo da CCXP 24 sobre o "Auto da Compadecida 2". Filme chega aos cinemas no dia 25 de dezembro.

O painel de 'O Auto da Compadecida 2'

Anteriormente, evento confirmou as presenças de Matheus Nachtergaele e Selton Mello. Eles estarão juntos no Palco Thunder by Claro TV+ para apresentar a sequência do clássico do cinema nacional no dia 7 de dezembro.

O público terá a oportunidade de assistir à pré-estreia do filme. A trama se passa 20 anos após os eventos do primeiro filme, trazendo de volta a cidade fictícia de Taperoá e seus mais icônicos personagens.