Entre protagonismo e raras aparições: como 'Senna' mostra Xuxa e Galisteu?

Série mostra Xuxa terminando relacionamento com Ayrton Senna. Apresentadora alegou não ser possível manter namoro em decorrência dos longos períodos em que ambos viajavam —ela em turnês, e o piloto competindo na Fórmula 1. Porém, após o término, a série mostra Senna e Xuxa se beijando durante um reencontro em um camarim antes da participação do piloto em um programa de TV.

Ouvi de muitas pessoas que Ayrton Senna sofreu muito quando Xuxa resolveu encerrar a relação.

Ernesto Rodrigues, autor de "Ayrton: o Herói Revelado", em papo exclusivo com Splash

Xuxa (Pâmela Tomé) e Ayrton (Gabriel Leone) em "Senna" Imagem: Guilherme Leporace/Netflix

Adriane Galisteu, interpretada por Julia Foti, interage com Senna em apenas duas cenas. Na primeira, os dois se beijam e conversam rapidamente durante a festa de comemoração pela vitória do piloto em 1993 no Autódromo de Interlagos.

No último episódio, série mostra ligação em que Galisteu demonstra preocupação por Senna disputar o Grande Prêmio de Ímola em 1994. Um acidente envolvendo o brasileiro Rubens Barrichello, na sexta-feira, e a morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger, no sábado, precederam a disputa da corrida em que Senna morreu ao se chocar contra um muro na curva Tamburello.

Na sequência, a série mostra outras duas rápidas cenas com Galisteu. Ela aparece observando o Grande Prêmio de Ímola antes e depois da batida que vitimou Senna na Itália. Entre diversos registros de Ayrton Senna exibidos no encerramento da série, aparece um momento em que Adriane Galisteu caminhava com o piloto nos boxes.