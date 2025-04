'Não era a heroína que todos pensam': o que é ficção e realidade na série sobre Maria Bonita

Heróis ou vilões?

Não é a primeira vez que Jairo presta consultoria para produções do gênero. Em seu currículo constam pelo menos mais duas: o filme "Entre Irmãs" (2017), de Breno Silveira (1964-2022), e a novela "Guerreiros do Sol", de Rogério Gomes. Prevista para estrear este ano, a novela do Globoplay foi adaptada do livro "Guerreiros do Sol: Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil", de Frederico Pernambucano de Mello, e narra o romance fictício entre Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Tomás Aquino). Frederico Pernambucano de Mello é autor de "Estrelas de Couro: A Estética do Cangaço, Benjamin Abrahão: Entre Anjos e Cangaceiros e Apagando o Lampião: Vida e Morte do Rei do Cangaço".

Jairo também é guia turístico em Angicos (SE), a 174 quilômetros de Aracaju. Foi lá que, no dia 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e nove cangaceiros perderam a vida numa emboscada. "As perguntas que mais ouço são: 'Lampião era bandido ou herói?' e 'Maria Bonita era tão má quanto Lampião?' ", comenta o turismólogo. "Nessas horas, respondo que Lampião tinha defeitos e virtudes, e que Maria Bonita era forte, mas não era violenta."

Pelos cálculos do diretor, 90% das cenas de Maria e o Cangaço são baseadas em histórias reais. Duas, admite, são pura invencionice: a cena do eclipse durante uma batalha, logo no primeiro episódio, e a visita de Lampião a uma ex-cantora de ópera, no quarto episódio.

"Não aconteceram, mas poderiam ter acontecido", despista. A cena do eclipse, inclusive, foi inspirada num "causo" que ele ouviu em 1998 quando era assistente de direção de Walter Salles no filme Central do Brasil. "As pessoas não acreditavam que aquilo [eclipse] pudesse acontecer", relata.

Outra "liberdade artística e poética" tomada por Sérgio Machado na minissérie é mostrar Maria Bonita pegando em armas. Quem afirma é a própria autora do livro, Adriana Negreiros. "Não era uma Joana D'Arc da caatinga", pondera a jornalista. "Tinha espírito aventureiro, mas não era a heroína que todos pensam. No cangaço, pegar em armas era prerrogativa masculina. Mas, imagino que, se precisasse, Maria era brava o bastante para combater. "