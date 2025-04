Atriz brasileira de 'The Chosen': 'foi difícil não poder visitar o Brasil'

Foi por meio de "The Chosen" que sua conexão com o Brasil aumentou. Primeiro pela relevância da série no país —que agora, com o lançamento da quinta temporada, chegou a ser a mais assistida na Netflix e no Prime Video—, e também por ter a oportunidade de visitar o Brasil para a divulgação da série em 2024. "Estava emocionada por fazer o que amo fazer e poder compartilhar isso com o nosso país."

Lara Silva é Eden em 'The Chosen' Imagem: Divulgação

Sucesso da série

"The Chosen: Última Ceia" chegou aos cinemas na última semana e inicia a quinta temporada da série de drama histórico que acompanha a vida de Jesus Cristo. A produção tem ótimas marcas nos agregadores de críticas e notas: 9,3/10 no IMDb, 4,9/5 no Google Reviews e 99% no Rotten Tomatoes.

A série é um grande sucesso, com 580 milhões de visualizações em 175 países, tendo sido traduzida para cerca de 600 idiomas e arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 580 mi) em financiamento coletivo para a primeira temporada.

Lara conta que não sabia o que esperar da série quando ela lançou, em 2017, mas diz que já a via como "algo incrível". "Como atores, relutamos até em fazer o teste, porque muitas vezes os projetos de fé bíblica podem ter agendas diferentes, podem abordar o projeto de uma forma que não parece muito acolhedora."