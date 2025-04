Muito além dos pais: por que todos deveriam ver a série 'Má Influência'

Nos anos 1980 e 1990, o jeito descontraído e os figurinos curtos das apresentadoras infantis faziam muita gente acusá-las de iniciar precocemente crianças e pré-adolescentes no imaginário sexual. Há um certo exagero nessa teoria, que diz mais a respeito de quem a propagava do que sobre essas comunicadoras cujo maior "pecado" era incentivar o consumismo exagerado.

O que Xuxa, Angélica e companhia fizeram na TV aberta não chega nem perto daquilo que é produzido por influencers mirins nas redes sociais e no YouTube. Embora comecem com vídeos inocentes de coreografias, brincadeiras e avaliação de brinquedos, as postagens dessas mini celebridades escalam muito rápido para um conteúdo dúbio, que flerta verdadeiramente com a sexualidade.

Embora tenha passado despercebida no Brasil, a série documental "Má Influência: O Lado Sombrio dos Influencers Infantis", que estreou há duas semanas na Netflix, ajuda a compreender por que a existência de crianças e adolescentes produzindo conteúdo para a internet é tão problemática, e a regulamentação das redes sociais precisa ser debatida com seriedade e atenção.